Пьяная женщина вызвала, а затем избила полицейских в ЯНАО

Проживающая в Новом Уренгое вызвала правоохранителей. Когда они приехали, женщина стала избивать их. Об этом сообщили Ura.ru со ссылкой на СК России по ЯНАО.

«Поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее супруг совершил насильственные действия в отношении нее и их несовершеннолетней дочери, в связи с чем она находится в больнице», — пояснили в сообщении пресс-службы ведомства.

Когда сотрудники оказались на месте, то заметили женщину в нетрезвом состоянии. Женщина начала проявлять агрессию после расспросов со стороны полицейских. Она хватала сотрудников правопорядка за волосы и одежду, а также использовала нецензурную лексику. Суд рассмотрит ее поведение на предмет противоправных действий.