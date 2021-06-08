Пьяная женщина выкинула котят с пятого этажа в Тобольске

Жительница Тобольска напилась и выбросила нескольких котят с балкона пятого этажа. Об этом «360» рассказал очевидец Денис. Свой поступок женщина объяснить не смогла.

«У меня над головой пролетело что-то с таким звуком… Упавшие с большой силой были котята. Они ударялись о землю с такой силой. Я быстренько обратил внимание на то, откуда, возможно, летели котята», — сообщил собеседник.

По словам Дениса, он осознал, что криком может остановить гибель других животных. Он так и поступил и увидел на балконе пьяную женщину, которая готовилась выбросить еще котят. По его информации, женщина испугалась и зашла в квартиру. Денис вызвал полицию и остался внизу ждать правоохранителей.

«Одного котенка спасли, второй скончался на месте. Потом приехали участковые», — добавил мужчина.

Чем все закончилось, пока не известно. Полицейские поднялись в квартиру к этой женщине, а очевидец написал заявление. Он уверен, что у нее был умысел убить котят, так как животные летели с высоты с силой.