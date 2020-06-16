Пьяная воспитательница из Екатеринбурга уснула в детской кроватке. Коллеги говорят, что раньше она капли в рот не брала

Пьяная воспитательница уснула в кроватке в одном из детских садов Екатеринбурга. Ее коллега уверена — у Елены что-то случилось в семье, потому что такого раньше никогда не было. Собеседница рассказала «360», что та даже на корпоративах не пила.

Отец одного из воспитанников детского сада в Екатеринбурге обнаружил воспитательницу, которая спала на детской кроватке. На попытки ее разбудить, она никак не реагировала. Мужчина снял ролик и выложил его в Сеть.

«Вот такое у нас воспитание в детских садах. Хочу заметить — не бесплатное. Лена у нас в отрубе», — сказал он на видео.

«360» пообщался с бывшей коллегой воспитательницы Екатериной. Они работали в разных садиках одной и то же компании и встречались только на корпоративах.

«Мы встречались только на корпоративах, никаких плохих отзывов я о ней сказать не могу. Я работу сменила уже больше двух лет назад — может у нее там что-то за это время произошло, я не знаю», — отметила она.

Екатерина рассказала, что была очень удивлена и расстроена этой новостью. Она отметила, что у бывшей коллеги благополучная семья — муж, двое взрослых детей, собачки. Собеседница предположила, что Елена так себя ведет именно из-за личных проблем.

Она как педагог хороший. Может у нее что-то в семье, раз она, как я понимаю, пить начала. На корпоративах, если мы вино пили — там детей, конечно, не было — она даже не употребляла Екатерина бывшая коллега воспитательницы Елены.

Екатерина рассказала «360», что ее бывшей коллеге около 40 лет. У нее есть высшее образование, но Екатерина не уверена, что воспитательница работает по специальности. Однако она прошла специальные курсы по взаимодействию с детьми, когда устраивалась в садик.

На пьяную воспитательницу возбудили два административных протокола, сообщили в МВД по Екатеринбургу изданию «Подъем». Сейчас правоохранители проводят проверку, садик временно закрыт.

«Владелицу ИП и воспитателя в одном лице привлекли к административной ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС», иными словами, она не имела право осуществлять свою деятельность в период самоизоляции, и по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», — уточнили в ведомстве.