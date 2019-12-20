Пьяная сельчанка в Пензенской области забралась в чужой дом отдохнуть

Утром 9 ноября 50-летняя женщина выпила водку и отправилась на прогулку. Она подошла к дому знакомого, у которого раньше никогда не гостила. Поэтому теперь местная жительница решила навестить его, к тому же, она захотела есть.

Мужчина разрешил сельчанке зайти в помещение. Однако накрывать на стол он отказался, потому что сам уже собирался уходить. Тогда женщина допила водку и вместе с владельцем дома вышла на улицу. Тот закрыл входную дверь и калитку на замок и ушел.

Около полудня жительница села снова задумалась об отдыхе. Для этого она выбрала тот же дом знакомого. Женщина сломала забор, лопатой разбила стекло и забралась в квартиру. Сосед позвонил полицию.

Правонарушительницу задержали, дело рассмотрит мировой судья. Выяснилось, что в 2019 году ее уже привлекали к уголовной ответственности за подобные действия. А еще у нее есть судимость за кражу с незаконным проникновением.