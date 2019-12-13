Пьяная девушка опубликовала вызывающие фото в полицейской форме

Пьяная девушка в белой рубашке с погонами записала видео. На кадрах появляется и ребенок. Речь автора ролика звучала невнятно, возможно, из-за действия алкоголя, предположило агентство.

Вскоре про запись узнали местные правоохранительные органы. Сотрудники разослали материалы по всем отделениям полиции, транспортной полиции и Росгвардии Екатеринбурга.

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Однако найти автора снимков оказалось непросто. Жительница Екатеринбурга могла зарегистрироваться в Сети под чужим именем, написал сайт «Дни.ру».

Пока точно неизвестно, точно ли в ролике появилась сотрудница органов внутренних дел. Если эта информация подтвердится, последует «адекватная реакция», пообещал Горелых.

Сейчас стражи порядка предполагают, что на снимках в форме появилась все же не представительница МВД. Правоохранители посмотрели фотографии девушки в соцсети. На них она одета в гражданскую форму, к которой прикреплены значок и другие атрибуты одной из сотовых компаний. Стражи порядка отправили туда запрос.