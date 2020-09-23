Пиву предрекли подорожание в России после введения маркировки

Пиво может подорожать на 10–25%, а объемы производства сократятся, вероятно, на треть. Такой ход событий предсказали участники рынка в случае, если правительство решит маркировать напитки.

Об этом говорится в обращении Ассоциации производителей пива к главе Минпромторга Денису Мантурову. Документ оказался в распоряжении газеты «Известия».

Мантуров в начале осени на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что Минпромторг хочет начать маркировку пива и питьевой воды. Идея получила поддержку. Глава кабмина отметил, что нужно расширить число маркируемых товаров. Пока RFID-метки и цифровые коды Data Matrix в РФ появляются на лекарствах, меховых и табачных изделиях.

По данным возглавляемого Мантуровым ведомства, объем нелегального пивного рынка может варьироваться от 5% до 12%. Минфин считает, что маркировка позволит сделать рынок белым. Если же цены вырастут, то лишь на 1-2%.

Производители считают, что нелегальный рынок пива в России не такого объема, чтобы нужно было следить за товаром. Участники рынка подчеркнули, что подделывать пиво просто невыгодно. Ассоциация производителей пива считает, что нововведение может привести к серьезным последствиям.

Директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев заявил изданию, что после введения маркировки в России могут на треть упасть объемы изготовления пива.

«Это значит, что под ударом окажутся 50 миллиардов рублей акцизных поступлений в казну (если производство в итоге сократится на треть). Дополнительные затраты на покупку аппаратуры, системы внутреннего учета в компании оценили в пять миллионов долларов на каждый завод», — написала газета.

В пресс-службе Минфина сказали, что не видели обращение ассоциации, но поддерживают идею с маркировкой.

Ранее стало известно, что крупнейший в мире фестиваль пива «Октоберфест» не состоится в Германии в этом году из-за пандемии коронавируса.