Пиву предрекли подорожание в России после введения маркировки
Об этом говорится в обращении Ассоциации производителей пива к главе Минпромторга Денису Мантурову. Документ оказался в распоряжении газеты «Известия».
Мантуров в начале осени на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что Минпромторг хочет начать маркировку пива и питьевой воды. Идея получила поддержку. Глава кабмина отметил, что нужно расширить число маркируемых товаров. Пока RFID-метки и цифровые коды Data Matrix в РФ появляются на лекарствах, меховых и табачных изделиях.
По данным возглавляемого Мантуровым ведомства, объем нелегального пивного рынка может варьироваться от 5% до 12%. Минфин считает, что маркировка позволит сделать рынок белым. Если же цены вырастут, то лишь на 1-2%.
Производители считают, что нелегальный рынок пива в России не такого объема, чтобы нужно было следить за товаром. Участники рынка подчеркнули, что подделывать пиво просто невыгодно. Ассоциация производителей пива считает, что нововведение может привести к серьезным последствиям.
Директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев заявил изданию, что после введения маркировки в России могут на треть упасть объемы изготовления пива.
«Это значит, что под ударом окажутся 50 миллиардов рублей акцизных поступлений в казну (если производство в итоге сократится на треть). Дополнительные затраты на покупку аппаратуры, системы внутреннего учета в компании оценили в пять миллионов долларов на каждый завод», — написала газета.
В пресс-службе Минфина сказали, что не видели обращение ассоциации, но поддерживают идею с маркировкой.
Ранее стало известно, что крупнейший в мире фестиваль пива «Октоберфест» не состоится в Германии в этом году из-за пандемии коронавируса.