Пивовары предложили установить минимальную цену за бутылку

В Минфине обсуждают введение минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Часть производителей предлагает запретить продажу пива по цене до 45 рублей за 0,5 литра, чтобы бороться с искусственно заниженными ценами транснациональных компаний.

Введение МРЦ на алкоголь крепостью до 28%, по сообщению Минфина, возможно только после внесения изменений в договор ЕАЭС. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на письмо комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку и Министерство финансов России.

«Мы внесли соответствующие предложения в ЕЭК. Решений пока нет. В ЕЭК обещают рассмотреть предложения „в соответствии с процедурами“», — сообщили в Минфине.

Союз российских пивоваров предложил ввести в стране МРЦ в феврале прошлого года, чтобы остановить гонку за снижение цены продукта путем экономии на сырье. Из-за несогласия с этим решением из организации вышли крупнейшие производители напитка — «Балтика» (входит в Carlsberg Group, бренды Tuborg, Zatecky Gus), Heineken (Amstel, Miller) и AB InBev Efes (Corona, Bud).

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей негативно отозвалось на инициативу Союза российских пивоваров. В организации считают, что регулирование цен носит антирыночный характер и создает необоснованные ограничения, что приведет в будущем к разрушению здоровой конкуренции. В комиссии напоминают, что пиво в последние годы значительно выросло в цене за счет повышения акциза. Введение МРЦ ограничит возможность продавать товар со скидкой, пиво в магазинах подорожает, что приведет к сокращению продаж акцизных отчислений добросовестных производителей.