Пивовары начнут бесплатно раздавать антисептики

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев отметил, что пивовары готовы использовать упрощенные меры в борьбе с коронавирусом.

«Производство будет осуществляться по рекомендованной ВОЗ рецептуре — из этилового спирта, перекиси водорода и глицерина. Мы думаем увеличивать объемы производства, сейчас мы для них видим порядка десяти тысяч литров в месяц. Мы используем для этого отдельные помещения и пока это делается в ручном режиме, потому что линии пива к этому не приспособлены», — пояснил он.

По словам Дурдыева, предприятия уже начали бесплатную раздачу первых образцов.

«Мы бесплатно будем раздавать антисептики всем, кто сейчас сильно в этом нуждается. Мы делаем это во всех странах присутствия в мире, это часть нашей социальной активности и ответственности. Безусловно, подчеркну — только бесплатно, на безвозмездной основе. Более того, на тех образцах, которые мы начали раздавать с сегодняшнего дня, есть надпись: «Не для продажи». Мы их поставляем медицинским учреждениям, волонтерам, передаем двум благотворительным фондам, которые работают с пенсионерами и людьми, которые находятся в прямом контакте с инфицированными людьми», — добавил Дурдыев.

Он уточнил, что антисептики также передали водителям, «которые бесплатно перевозят врачей».

Ранее Министерство финансов России временно разрешило пивоварным компаниям выпускать спиртосодержащие антисептики на некоммерческой основе.