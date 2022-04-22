Пивоваренная компания AB InBev может прекратить свою работу в России

Международная пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev собирается продать пакет акций предприятия AB InBev Efes, которое находится в России. Об этом сообщил «Коммерсант».

В настоящий момент представители компании ведут переговоры с турецкой Anadolu Efes. В первом квартале убытки предприятия составили более одного миллиарда долларов, написало ИА НСН.

Несмотря на свое решение, корпорация будет оказывать поддержку уволенным сотрудникам, а также планирует направить гуманитарную помощь Украине.