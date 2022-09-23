Пивоваренная компания AB InBev Efes приостановит производство пива Leffe в России | 360°

Все новости

Эксклюзив

23 сентября 2022, 20:11

«Все хотят жить по мирным небом». Жительница Мариуполя ждет изменений к лучшему после референдума

Здоровье

23 сентября 2022, 20:11

Распространения оспы обезьян в России удалось избежать

Реклама

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Здоровье

23 сентября 2022, 19:57

Многоразовые линзы увеличивают риск инфекции в глазах

Подмосковье

23 сентября 2022, 19:56

Жителям Подмосковья напомнили о возможности регистрации квартиры в новостройках онлайн

Общество

23 сентября 2022, 17:52

Пивоваренная компания AB InBev Efes приостановит производство пива Leffe в России

Читать 360tv в

Бренд пива Leffe, производством которого занимается компания AB InBev Efes, исчезнет с полок российских магазинов. Об этом сообщило агентство «Прайм».

Ранее представители компании уже обесценили свою прибыль в размере 1,1 миллиарда долларов, отразив это в своей финансовой отчетности, написала «Экономика сегодня».

Реклама

«AB InBev Efes является совместным предприятием на территории РФ, в котором AB InBev не является контролирующим акционером, и в настоящий момент между сторонами продолжаются активные переговоры о будущей продаже AB InBev своей неконтролирующей доли турецкому партнеру Anadolu Efes», — говорится в сообщении организации.

Реклама

AB InBev Efes была создана в 2018 году в процессе слияния бельгийского концерна AB InBev и турецкой компании Anadolu Efes.

Россия

Бизнес

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама