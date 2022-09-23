Пивоваренная компания AB InBev Efes приостановит производство пива Leffe в России | 360°

Общество 23 сентября 2022, 17:52 Поделиться Telegram

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Viber Пивоваренная компания AB InBev Efes приостановит производство пива Leffe в России

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Бренд пива Leffe, производством которого занимается компания AB InBev Efes, исчезнет с полок российских магазинов. Об этом сообщило агентство «Прайм».

Ранее представители компании уже обесценили свою прибыль в размере 1,1 миллиарда долларов, отразив это в своей финансовой отчетности, написала «Экономика сегодня».

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«AB InBev Efes является совместным предприятием на территории РФ, в котором AB InBev не является контролирующим акционером, и в настоящий момент между сторонами продолжаются активные переговоры о будущей продаже AB InBev своей неконтролирующей доли турецкому партнеру Anadolu Efes», — говорится в сообщении организации.

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AB InBev Efes была создана в 2018 году в процессе слияния бельгийского концерна AB InBev и турецкой компании Anadolu Efes.

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