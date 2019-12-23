Пиво стало одним из самых востребованных продуктов у россиян в 2019 году

На четвертом месте рейтинга расположился хлеб, а на пятом — сыр. Далее идут сигареты, молоко, йогурт, яйца и творог. Эксперты не стали включать в этот список пластиковые пакеты, которые уже несколько лет подряд являются лидером продаж в России.

Больше всего денег сограждане в 2019 году потратили на покупку пива, сыра и вина — 431 рубль, 424 рубля и 409 рублей в месяц соответственно. В десятку самых затратных покупок также вошли курица (401 рубль), сигареты (386 рублей), молоко (275 рублей), безалкогольные напитки (253 рубля), колбасные изделия (245 рублей), масло (171 рубль) и водка (163 рубля).

Продукты питания заняли первую строчку в списке самых популярных товаров у россиян. На их долю пришлось более 60% от всех средств, которые люди тратят в супермаркетах. Серебро досталось алкоголю с показателем 8,2%, на третьем месте — бытовая химия и хозтовары (5,7%). Далее следуют косметика и гигиенические средства (5,5%) и табачные изделия (5,1%). Реже всего в 2019 году граждане России тратились на одежду и электронику (2,2% и 1%)