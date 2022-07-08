«Пиво никуда не денется». В России исключили резкое подорожание хмельного напитка

Резкого роста цен на пиво в связи с подорожанием тары не ожидается. Страна полностью обеспечена стеклянными бутылками. С алюминиевыми банками сложнее, материал для их производства отечественный, но выпускающие тару компании в основном иностранные. Поэтому в этом секторе рынка произошел рост, но не такой значительный. Об этом «360» заявил эксперт пивоваренного рынка.

Собеседник уточнил, что проблемы с упаковкой периодически возникают, но они не ведут к сильным затратам для пивоваренных компаний.

«Ожидать, что какое-то подорожание будет, можно, но не сильное. Пиво в России будет и никуда не денется», — заявил эксперт.

Специалист подчеркнул, что для производства пенного напитка солода в России достаточно, но второй главный компонент — хмель — весь импортный. Но никаких ограничений на его поставки со стороны других стран не существует. Но пока есть небольшие проблемы с логистикой.

Прогноз о росте цен на пиво до 60% сделал исполняющий обязанности президента компании AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) Ораз Дурдыев в беседе с РИА «Новости».

Он пояснил, что сейчас отрасль столкнулась с проблемами из-за роста цен на упаковку, сырье и логистику. Кроме того, начался уход иностранных компаний, занимающихся поставками оборудования и производством алюминиевых банок.

Дурдыев не исключил, что до конца года цены на стеклянную тару увеличатся на 10−15%, пластик подорожает на 40%, а алюминий — на 50−60%. Поэтому производители пива вынуждены повышать цены, но не одномоментно, а плавно, в течение всего года.