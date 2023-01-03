Общество 03 января 2023, 17:02 Пиво не вернется на российские стадионы в 2023 году «Спорт-Экспресс»: продажу пива на российских стадионах не вернут в 2023 году РИА «Новости»

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Продажу алкогольного пива на российских стадионах в 2023 году возобновлять не планируют. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Запрет на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах действует с 2005 года.

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Власти Москвы в мае 2022 года в качестве эксперимента разрешили до декабря продавать алкоголь крепостью до 16,5% в спортивных сооружениях, концертных залах и помещениях общественного питания в музеях.

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Президент Российского футбольного союза Александр Алаев в конце ноября сообщал, что организация прекратила обсуждение вопроса о возвращении пива на стадионы, писал RT. По его словам, сначала необходимо поменять действующее законодательство.

На прошедшем чемпионате мира в Катаре пиво также не продавали на стадионах. Власти ближневосточной страны изначально планировали реализовывать алкоголь, однако за несколько дней до старта мирового первенства отказались от этой идеи.

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино оправдал это решение фразой «Если фанаты не попьют пива в течение трех часов, то с ними не произойдет ничего страшного».