Пиво не прижилось на полках «Почты России»

«Почта России» прекратила эксперимент по продаже пива, но в будущем может его возобновить. Об этом сообщил заместитель гендиректора по операционному управлению и розничной торговле почтового оператора Михаил Волков.

Он рассказал, что эксперимент проводился в определенных отделениях «Почты России», чтобы узнать спрос на услугу.

«Пока эксперимент мы приостановили и, наверное, в этом году не рассматриваем его возобновление, но в дальнейшем можем вернуться к этому вопросу», — сказал Волков. Его процитировало агентство «Москва».

Глава «Почты России» Максим Акимов заявил, что компания и дальше будет развивать розничные форматы торговли. Возможно, некоторые ее форматы претерпят изменения, написал ТАСС. Акимов отметил — оборот розничной торговли организации вырос больше чем на 11% в 2020 году. Задача — сохранить хорошие показатели и в 2021-м.

«Почта России» в 2019 году сообщила о начале продажи слабоалкогольной продукции, в том числе пива. Предложение действовало более чем в трех тысячах отделений по всей стране.