Возможные изменения уже обсуждались на рабочей группе в Минфине. На сегодняшний день на международном рынке присутствует множество крепких сортов крафтового пива, недоступных отечественным потребителям, отмечается в материале. Но будет ли такая продукция пользоваться у россиян спросом, пока остается не ясным – по мнению экспертов, в целом пивные напитки не пользуются большой популярностью у россиян.

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Совет ЕЭК принял технический регламент «О безопасности алкогольной продукции» в декабре 2018 года. Документ, который будет действовать на территории стран ЕАЭС вступит в силу 10 января 2021 года. В число стран ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия.

Ранее в ЕАЭС не было общего техрегламента, для регулирования алкогольного рынка страны использовали национальное законодательство. Поэтому государства союза должны будут внести нужные поправки в переходный период. Кроме того, за это время можно также внести корректировки и в сам техрегламент.