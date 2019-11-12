  • Пивные напитки могут стать крепче — СМИ

    12 ноября 2019, 05:16

    Валерия Шафирко

    Производители пива предложили изменить новый технический регламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». Они предлагают не ограничивать крепость пивных напитков семью градусами. Об этом сообщила газета «Известия».

    Возможные изменения уже обсуждались на рабочей группе в Минфине. На сегодняшний день на международном рынке присутствует множество крепких сортов крафтового пива, недоступных отечественным потребителям, отмечается в материале. Но будет ли такая продукция пользоваться у россиян спросом, пока остается не ясным – по мнению экспертов, в целом пивные напитки не пользуются большой популярностью у россиян.

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    Совет ЕЭК принял технический регламент «О безопасности алкогольной продукции» в декабре 2018 года. Документ, который будет действовать на территории стран ЕАЭС вступит в силу 10 января 2021 года. В число стран ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия.

    Ранее в ЕАЭС не было общего техрегламента, для регулирования алкогольного рынка страны использовали национальное законодательство. Поэтому государства союза должны будут внести нужные поправки в переходный период. Кроме того, за это время можно также внести корректировки и в сам техрегламент.