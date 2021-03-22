В России предложили ужесточить требования к составу пива в ЕАЭС

В обновленном проекте Минфина РФ предлагается ужесточить требования к содержанию солода в пиве.

Доработанный проект решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с поправками в техрегламент ЕАЭС о безопасности алкоголя. Текст проекта был размещен на портале regulation.gov.ru.

Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу 1 января 2022 года. По нему следует, что при производстве пива может допускаться частичная замена пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов составляет не выше 5% массы солода, зерна и зернопродуктов.

Однако в российском законе о регулировании производства и оборота алкоголя закреплено, что при выпуске пива допускается замена только 20% пивоваренного солода несоложеными продуктами.

У ряда участников рынка более мягкие требования к содержанию солода в пиве в нормах ЕАЭС вызывали опасения. В частности, это отметили в Союзе российских пивоваров, уточнило РИА «Новости».

В январе член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил в 10 раз увеличить штрафы за склонение детей к употреблению алкогольных напитков. Он считает, что сейчас штрафы несущественны по сравнению с последствиями действий правонарушителей. Общественный деятель в обращении указал, что употребление алкоголя даже в небольших дозах для детей представляет угрозу жизни. Он добавил, что систематическое употребление спиртных напитков может привести к развитию алкоголизма у ребенка.