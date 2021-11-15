Поставщики рассказали о проблеме с вводом новых сортов пива и вина в России

Новый формат представления уведомлений о начале оборота алкогольной продукции спровоцировал проблемы у производителей и импортеров. Об этом сообщил РБК.

С 1 ноября чтобы начать торговать новой продукцией или внести изменения в документы той, что уже находится обороте, производители и импортеры алкоголя должны использовать программу «Универсальный транспортный модуль» ЕГАИС или системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Пока стабильная работа ни одного из предложенных вариантов не обеспечена, а сервис подачи уведомлений через предыдущий функционал уже отключен, рассказал директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Это лишило компании как альтернативного канала подачи сведений, так и возможности подготовки своих учетных записей для перехода на новые системы, отметил он.

Директор по корпоративным отношениям Heineken Алексей Воробьев указал на то, что новая система «Универсальный транспортный модуль» ЕГАИС была введена с ограниченным функционалом. Для бизнеса, по его словам, это означает невозможность введения в оборот новых сортов, мест производства, а также подачи уточнений к имеющимся на рынке брендам продукции.

Со схожими проблемами столкнулся и крупнейший производитель игристых вин «Абрау Дюрсо». Предприятие не может вывести на рынок новые позиции, сообщил представитель компании.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассчитал примерный размер подорожания белорусской водки и армянского коньяка. Он составит около двух-четырех рублей на бутылку. Цены вырастут, потому что в Минфине предложили обязать поставщиков крепкого алкоголя из стран ЕАЭС оформлять банковские гарантии.