Общество 14 марта 2023, 10:05 Пиццерии Papa John`s продолжат работу в России самостоятельно «Коммерсант»: сеть пиццерий Papa John’s будут развиваться в России самостоятельно Unsplash

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Российский владелец мастер-франшизы сети пиццерий Papa John`s собирается продолжить работу отдельно от американского холдинга. Для этого обновят концепцию и бренд заведений, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.

«Компания может продолжить работу отдельно от американского холдинга, обновив концепцию и бренд», — отметили знакомые с ситуацией ньюсмейкеры.

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На российском сайте сети уже сменили логотип «Папа Джонс». Оператором доменных имен сети вместо структуры кипрской PJ Western ООО «4 Папас» стала московская компания «Комо».

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В Сети зарегистрировали новые домены: папинапицца.рф, суперпапа.рф и nashpapa.ru, что связывали с возможной сменой названия пиццерий.

По мнению экспертов, продавать бизнес не планируется, управление сетью продолжит действующая команда во главе с американцем Кристофером Уинном.

Ранее основатель компании Papa John’s Джон Шнаттер ввязался в расистский скандал.