Питьевую воду предложили сделать бесплатной во всех заведениях общепита России

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов пояснил, почему питьевая вода в кафе и ресторанах должна быть бесплатна для посетителей. Об этом написало ИА НСН.

По словам специалиста, иногда человеку в кафе требуется всего лишь запить таблетку, а для этого ему приходится покупать бутылку с водой и тратить деньги.

«Если бы мы могли это сделать на законодательном уровне, это было бы правильно, потому что человеку может быть просто нужен стакан воды запить таблетку, и вода должна быть бесплатной. Простая вода, которая из-под фильтра, должна быть однозначно бесплатной», — отметил он.

Также Миронов добавил, что рассмотреть инициативу о бесплатной воде стоит на законодательном уровне.