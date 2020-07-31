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    31 июля 2020, 17:34

    Питьевая вода испортилась в Свердловской области после потопа

    Анастасия Кременчугская

    МЧС Свердловской области предупредило жителей об опасности употребления питьевой воды в Нижних Сергах. Отмечается, что после потопа она испортилась. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    Перед употреблением воды специалисты рекомендуют ее кипять, так как в ней содержатся канцерогены.

    «Роспотребнадзор информирует: в связи с паводком на территории городе Нижние Серги жителям рекомендовано соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и употреблять в пищу только кипяченую воду», — говорится в сообщении, которое разослали жителям региона.

    По данным Роспотребнадзора, в городе ввели режим гиперхлорирования воды.

    Новости SMI.FM