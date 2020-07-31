Питьевая вода испортилась в Свердловской области после потопа

Перед употреблением воды специалисты рекомендуют ее кипять, так как в ней содержатся канцерогены.

«Роспотребнадзор информирует: в связи с паводком на территории городе Нижние Серги жителям рекомендовано соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и употреблять в пищу только кипяченую воду», — говорится в сообщении, которое разослали жителям региона.

По данным Роспотребнадзора, в городе ввели режим гиперхлорирования воды.