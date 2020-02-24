Петербургские зоологи спасли «пупулечку и утипусечку» в виде трехдневного нерпенка. Фото

Зоологи из Санкт-Петербурга спасли от неминуемой гибели нерпу. Девочке Ксюше всего три дня от роду. Детеныша нашли на льду у поселка Стрельна.

«Совершенно неожиданно вчера вечером у нас появился первый пациент этого года — сверхценная балтийская нерпа, да еще и самочка к тому же. Бедолагу заметили славные люди из яхт-клуба „Балтиец“, просто посмотрев из окна на прибрежный лед и увидев на льду странное копошение. Копошение оказалось нерпенком, ползшим со стороны моря на берег», — рассказали активисты клуба «Спасение тюленей 699-23-99».

Нерпеныша зоологи взяли к себе, отогрели и спасли. Взрослой особи так и не нашли. Пришлось отпаивать Ксюшу — так назвали девочку — молочком и давать кусочки рыбы. Ее состояние сейчас стабильное.

Фотографии спасенной нерпы активисты выложили в Сеть. Снимки зоологи подписали «пупулечка и утипусечка», извинившись за мимишность.