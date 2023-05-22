Общество 22 мая 2023, 19:00 «Питерские заметки»: китайские ученые заявили об ухудшении зрения у детей из-за пассивного курения

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Пассивное курение негативно влияет на детское здоровье, в частности, вызывает развитие близорукости. К такому выводу пришли ученые из Гонконгского университета в КНР, сообщили «Питерские заметки».

В ходе исследования специалисты проанализировали данные 12 тысяч детей в возрасте от шести до восьми лет. Как отметила «Политика сегодня», около 32% из тех, кто подвергался пассивному курению, в будущем имели проблемы со здоровьем, в том числе страдали от близорукости.

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