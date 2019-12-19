Питание в столичных образовательных учреждениях проходит жесточайший контроль

Сергей Собянин представил ежегодный отчет в Мосгордуму. Была затронута тема качества столичного питания в детских садах и школах.

Из-за непрекращающихся жалоб и огромного количества несертифицированной продукции в 2011 году было принято решение отдать систему школьного питания на аутсорсинг.

За прошедшие восемь лет, благодаря постоянно усиливающемуся контролю, удалось добиться существенного повышения качества. Профильные предприятия самостоятельно следят за соблюдением всех требований Роспотребнадзора и СанПиН, но также происходит мониторинг со стороны иных контролирующих органов. «Так хотя бы можно кого-то контролировать: понятен вход, понятен выход, понятна система, и можно дальше доводить ее до ума», — поясняет мэр Москвы. И добавляет, что за последние годы контроль ужесточился в разы. Вся еда становится объектом многоуровневых проверок. Сейчас ревизиями в образовательных учреждениях занимаются экспертно-консультативный совет родительской общественности при Департаменте образования Москвы, МосГИК, СРО «Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения» и Департамент образования и науки Москвы. Также для мам и пап устраиваются экскурсии на производство и школьный пищеблок, чтобы они могли лично удостовериться в безопасности и качестве выпускаемой продукции. На данный момент можно утверждать, что питание в московских учебных заведениях стало полноценным и сбалансированным.

Кроме того, родители могут контролировать этот вопрос через сервис «Выбор питания». Он позволяет не только составлять ежедневное меню для ребенка, но и ставить запреты на покупку различных продуктов в буфете. Оплатить все покупки ребенок может с помощью карты или браслета «Москвенок».