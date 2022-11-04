Питание в школах Петербурга подорожает на 30% в 2023 году | 360°

04 ноября 2022, 17:45
Питание в школах Петербурга подорожает на 30% в 2023 году
Цены на школьные обеды вырастут на 30% в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Завтрак для учеников начальной школы будет стоить 96 рублей 60 копеек, обед — 145 рублей 30 копеек, стоимость комплексного обеда составит 242 рублей 20 копеек.
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Цена на утренний прием пищи для старших классов вырастет до 113 рублей 90 копеек. Обеды и комплексные обеды подорожают до 170 рублей 80 копеек и 284 рубля 70 копеек соответственно.
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Деньги на компенсацию стоимости школьного питания выделены из федерального и городского бюджетов.
Ранее ответственный секретарь Саратовского областного отделения Национальной родительской ассоциации Наталья Кривенцова рассказала родителям, куда обращаться, если качество еды в школах оставляет желать лучшего.
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