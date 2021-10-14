Питание больных в медучреждениях хотят изменить

Академик, главный внештатный диетолог Минздрава, руководитель секции профилактической медицины отделения медицинских наук РАН Виктор Тутельян рассказал, как изменится рацион питания у больных в медицинских учреждениях. Об этом написала «Парламентская газета».

По словам диетолога, Минздрав разработал новую картотеку блюд диетического питания. В состав большинства из них входят питательные добавки и витаминно-минеральные комплексы. Больничная еда станет более полезной и вкусной.

«Мы предложили добавлять в больничные блюда белковый и витаминно-минеральный комплексы. Рацион, полноценный по содержанию нутриентов, улучшает адаптационный потенциал больного и сопротивляемость его организма неблагоприятным факторам (лечению и самой болезни). Человек быстрее восстанавливается, лечение помогает ему лучше», — отметил специалист.

Тутельян считает, что вредной еды не существует. На его взгляд, есть лишь неправильное количество еды и частота приемов пищи. Если раз в месяц есть в «Макдональдс», большого вреда организму нанесено не будет. А вот с большим потреблением соли и сахара необходимо бороться, заключил специалист.