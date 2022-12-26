Эксклюзив 26 декабря 2022, 19:23 Пить без последствий. Россиянам рассказали, как не навредить себе алкоголем в Новый год Нарколог подсказал, сколько алкоголя можно выпить в новогодний праздник без вреда здоровью Unsplash

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Ни одно новогоднее застолье в России не обходится без шампанского и других горячительных напитков. О рекомендуемых дозах «360» рассказал нарколог Алексей Казарцев.

Для того чтобы утро следующего дня выдалось бодрым и здоровым, следует соблюдать некоторую дозировку при распитии алкогольных напитков. Так, по мнению врача, можно выпить максимум три-четыре рюмки определенного количества спиртного.

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«Для мужчин крепкий алкоголь не должен превышать 30 миллилитров. Можно принять 130-140 миллилитров белого сухого вина. Пива — 330 миллилитров. У женщин в два раза меньше дозы», — сказал Казарцев.

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При этом нарколог уточнил, что он прокомментировал старые нормы ВОЗ, но на данный момент никаких рекомендаций не существует.

Стоит помнить, что алкоголь — это яд, убивающий нейроны. Алексей Казарцев

Алексей Казарцев также посоветовал делать между бокалами большие паузы, обязательно пить минеральную воду. По мнению нарколога, в следующий день нельзя ходить в баню, употреблять кофе. Самое лучшее и полезное — хорошо выспаться, принять контрастный душ и отправиться на прогулку.