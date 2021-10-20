МВД России взяло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК). Он заменит правоохранительным органам устаревший пистолет Макарова (ПМ). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Министерство внутренних дел по итогам государственных испытаний приняло на вооружение новый пистолет ПЛК», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что компактный пистолет Лебедева постепенно должен заменить в МВД морально устаревший ПМ еще советской разработки».

Созданием ПЛК занималась группа компаний «Калашников». Пистолет Лебедева отличается от базовой версии пистолета Лебедева уменьшенными длиной, массой и высотой. ПЛК нужны патроны 9 на 19 миллиметров, емкость магазина — 14 патронов.

Пистолет Макарова был разработан еще в 1948 году, сейчас он уже не отвечает современным требованиям, в частности касающихся мощности и точности. На данный момент в российских силовых структурах насчитывается до 100 тысяч «макаровых».