Пистолет Лебедева приняли на вооружение МВД — СМИ
РИА Новости: МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева
МВД России взяло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК). Он заменит правоохранительным органам устаревший пистолет Макарова (ПМ). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Министерство внутренних дел по итогам государственных испытаний приняло на вооружение новый пистолет ПЛК», — заявил собеседник агентства.
Он добавил, что компактный пистолет Лебедева постепенно должен заменить в МВД морально устаревший ПМ еще советской разработки».
Созданием ПЛК занималась группа компаний «Калашников». Пистолет Лебедева отличается от базовой версии пистолета Лебедева уменьшенными длиной, массой и высотой. ПЛК нужны патроны 9 на 19 миллиметров, емкость магазина — 14 патронов.
Пистолет Макарова был разработан еще в 1948 году, сейчас он уже не отвечает современным требованиям, в частности касающихся мощности и точности. На данный момент в российских силовых структурах насчитывается до 100 тысяч «макаровых».