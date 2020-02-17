Письмо немецкого автора для проекта #ПочтаПобеды оценили в Госдуме

Шерин заметил, что уровень образования фон Фихтенберга позволил ему «делать объективные выводы» о Второй мировой войне. Парламентарий обратил внимание на необходимость систематического диалога поколений.

«Мы должны вкладывать деньги в то, чтобы наши школьники систематически посещали места боевой славы нашей армии и встречались со школьниками тех государств. Надо оплачивать поездки школьников в Брестскую крепость, поддерживать общение со школьниками из Беларуси, оплачивать поездки школьников до Рейхстага и общаться с немецкими школьниками», — пояснил депутат.

По его мнению, важно «налаживать отношения между гражданами на бытовом уровне».

«На государственном уровне должна быть разработана программа, школьники должны ездить в Германию дорогой наших солдат и офицеров», — подчеркнул Шерин.

Ранее Вольф фон Фихтенберг поблагодарил граждан СССР за освобождение Европы от нацизма.