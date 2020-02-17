    17 февраля 2020, 12:24

    Письмо немецкого автора для проекта #ПочтаПобеды оценили в Госдуме

    Ольга Ситникова

    Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал обращение писателя Вольфа фон Фихтенберга к советскому народу. Немецкий автор написал на проект RT #ПочтаПобеды. Об этом сообщил сайт RT.

    Шерин заметил, что уровень образования фон Фихтенберга позволил ему «делать объективные выводы» о Второй мировой войне. Парламентарий обратил внимание на необходимость систематического диалога поколений.

    «Мы должны вкладывать деньги в то, чтобы наши школьники систематически посещали места боевой славы нашей армии и встречались со школьниками тех государств. Надо оплачивать поездки школьников в Брестскую крепость, поддерживать общение со школьниками из Беларуси, оплачивать поездки школьников до Рейхстага и общаться с немецкими школьниками», — пояснил депутат.

    По его мнению, важно «налаживать отношения между гражданами на бытовом уровне».

    «На государственном уровне должна быть разработана программа, школьники должны ездить в Германию дорогой наших солдат и офицеров», — подчеркнул Шерин.

    Ранее Вольф фон Фихтенберг поблагодарил граждан СССР за освобождение Европы от нацизма.