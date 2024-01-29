Эксклюзив 29 января 2024, 15:31 Письма с просьбой возбудить дело против участников «Би-2» направили в СК и Генпрокуратуру «Партия ветеранов России» попросила возбудить дело против участников «Би-2» РИА «Новости»

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«Партия ветеранов России» направила обращения в СК и Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против участников группы «Би-2». Об этом в беседе с «360» сообщил основатель и председатель партии Ильдар Резяпов.

«Солист „Би-2“ — иноагент Лева Бортник* — неоднократно заявлял о своей поддержке ВСУ, сообщал в соцсетях о закупках техники для Украины, обязательствах помощи ВСУ. Мы считаем, что очень важно возбудить уголовное дело [за поддержку терроризма] на данных лиц, пусть отвечают перед законом. Единственное, что некоторые из звезд имеют второе, иностранное гражданство», — заметил он.

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Резяпов подчеркнул, что обращения по этому поводу партия уже направила в Генпрокуратуру и СК.

Известно, что группу в скором времени должны депортировать из Таиланда. Как уточнил Shot, отправить музыкантов могут в те государства, паспорта которых они предъявляли на границе.

Лева Бортник* летает со своим израильским паспортом. У второго лидера группы — Шуры — также есть гражданство Израиля и австралийский паспорт. На въезде в Таиланд он предъявлял именно его, указал источник Telegram-канала. В связи с этим есть вероятность, что музыканта депортируют в Сидней.

Еще пятеро участников «Би-2» должны будут вернуться в Россию.

*Признан иноагентом в России.