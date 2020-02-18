Письма из Германии продолжают приходить в рамках проекта #ПочтаПобеды

«Я вырос в бывшей ГДР, а потому полный страданий путь русского народа мне хорошо известен. Мой дед по отцовской линии был втянут в войну и служил солдатом, потерял своего сына, бежал из России в Дрезден. Мой дед по материнской линии был родом из Силезии. Он был убеждённым нацистом, но, когда закончилась война, он как-то сказал мне, когда мы сидели с ним в саду, что его самой большой глупостью было позволить себе поверить в это», — написал Краузе.

Немец рассказал, что узнал русских как очень сердечных людей. В детстве его удивило, что россияне ничего не забывают, но при этом умеют прощать. Он сообщил, что даже сейчас «Германия плюет русским в душу, но Россия продолжает протягивать руку дружбы».