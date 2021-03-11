Писк из вентиляционной шахты напугал жительницу Пензы

Жительница Пензы испугалась писка неизвестного животного, который доносился из вентиляционной шахты квартиры. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения.

Женщина живет на улице Чаадаева. Она вызвала спасателей из местного пожарно-спасательного центра поздно вечером 9 марта и попросила их приехать, чтобы разобрать вентиляционную шахту.

На месте сотрудники ППС аккуратно демонтировали решетку и достали оттуда птенца голубя. Он был сильно напуган и не представлял опасности.

Ране папуасский пингвин в Антарктиде запрыгнул в лодку к туристам, чтобы не превратиться в добычу нескольких голодных косаток. Те долгое время охотились за одиноким пингвином. Киты-убийцы не давали птице уйти. Пингвин метался в воде между косатками и туристами.