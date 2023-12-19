Общество 19 декабря 2023, 16:42 Пищевой технолог Румянцева посоветовала отваривать картофель перед приготовлением фиш-энд-чипс

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Фиш-энд-чипс, или жареная картошка с рыбой — популярная британская закуска. В беседе с «Газетой.ru» пищевой технолог Людмила Румянцева рассказала о хитростях приготовления блюда в домашних условиях.

По словам эксперта, нарезанный соломкой картофель необходимо отварить в течение 10 минут и только после этого приступать к фритюру. В масло следует отправлять хорошо просушенные дольки.

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В качестве кляра для рыбы подойдет пиво или газированная вода с мукой, пояснила Румянцева. Она посоветовала поставить картошку в теплую духовку на время жарки остальной части блюда.