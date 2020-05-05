Депутат перемотал детскую площадку пищевой пленкой на Ямале

Депутат городской думы Салехарда перемотал детскую площадку у себя во дворе пищевой пленкой. Он сделал это, чтобы дети не нарушали режим самоизоляции и не играли там.

Об этом депутат административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа Роман Арефьев сообщил в своем Instagram. Он подчеркнул, что многие дети продолжают играть на площадках, несмотря на режим обязательной самоизоляции. Чтобы остановить нарушения и обезопасить детей, он решил самостоятельно принять меры.

В своем дворе я закрыл детскую площадку, перемотав ее сигнальной лентой и пищевой пленкой. Если этот опыт окажется эффективным, то мы будем также закрывать и другие детские площадки

На кадрах видно, как депутат вместе с помошником поочередно обматывают пленкой лестницы, качели и горки на детской площадке. После этого они обвязали их сигнальной лентой. По словам пресс-службы мэрии Салехарда, Арефьев провел с детьми, которые в это время там играли, «профилактическую беседу». Он призвал малышей оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции, чтобы не заразиться.

По информации на утро 5 мая, на Ямале подтвердили 820 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. В Салехарде COVID-19 обнаружили у 108 человек. Губернатор региона принял решение продлить режим обязательной самоизоляции до 12 мая.