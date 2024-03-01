Общество 01 марта 2024, 12:38 Пищевой эксперт Кузнецова рассказала, что в мясе нет антибитиков

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В мясе, которое оказывается на прилавках, нет антибиотиков или их уровень настолько мал, что не может повлиять на человека. Об этом «Газете.ru» рассказала доктор технических наук Оксана Кузнецова.

Она объяснила, что если животному давали препараты, то после их приема и до убоя должно пройти определенное, строго установленное время. И за соблюдением этих норм строго следят специалисты Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

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«При соблюдении всех сроков антибиотики в мясе отсутствуют либо находятся в сверхнизких дозах, не влияющих на здоровье потребителя», — рассказала Оксана Кузнецова.

Как добавило «ФедералПресс», при сомнениях в качестве мяса покупателю стоит обратиться в имеющую аккредитацию лабораторию. Но исследование стоит дорого, а шанс найти следы антииотиков минимален.

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