Общество 29 февраля 2024, 12:46 Пищевой эксперт Баласанян: натуральные продукты питания есть в любом ценовом сегменте

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Многие считают, что продукты с натуральным составом не могут стоить дешево. Однако такие товары можно найти в любом ценовом сегменте, сообщила руководитель поставщиков компонентов для пищевого производства «Союзкомпонент» Светлана Баласанян в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, чтобы выбрать в магазине именно дешевые натуральные продукты, следует внимательно читать состав. Это позволит избежать покупки товаров с синтетическими аналогами натуральных ингредиентов, например, с подсластителем аспартама, сообщил сайт kp.ru.

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«Ключевая рекомендация — читать состав, а не этикетку. Чем меньше он по объему, тем лучше», — отметила Баласанян.