Писавший об убийствах ветеранов медбрат из Перми уволился

Из пермской больницы уволился медбрат, который оставлял сообщения об убийстве ветеранов. Мужчина написал заявление по собственному желанию.

В Минздраве Пермского края рассказали изданию «Подъем», что медицинский работник заявил об уходе 14 февраля.

«Он уволился сам. Написал заявление сегодня», — пояснили в ведомстве.

С ситуацией разбираются правоохранительные органы. Результаты полицейской проверки в министерство пока не поступали.

Посты об убийстве ветеранов появились на форуме «Двач». Пожилых людей якобы отключали от системы ИВЛ. Изначально в провокации заподозрили врача, который оказался невиновным. Он записал видеообращение и заявил, что после случившегося его жизнь сильно изменилась.

Потом под подозрение попал медбрат отделения интенсивной терапии больницы имени Гринберга.

Анестезиста проверили на детекторе лжи. Оказалось, что он действительно был автором сообщений. Но никого не убивал. Коллегам медик признался, что комментарии на форуме оставил пьяным.