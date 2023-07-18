Общество 18 июля 2023, 18:16 Писательница Шилова поселилась на даче после нескольких перенесенных коронавирусов

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Российская писательница детективов Юлия Шилова последнее время живет на даче, там она поправляет здоровье после нескольких перенесенных коронавирусов. Об этом она рассказала сайту WomanHit.

По ее словам, загородный воздух помогает ей восстановиться после болезни. Кроме того, он благотворно влияет на легкие писательницы. Ее домик стоит в лесу, окруженный деревьями. Шилова не занимается огородом, но зато увлекается сбором грибов, добавили «Дни.ру».

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