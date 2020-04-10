Писательница рассказала, как коронавирус помог ей наладить отношения с друзьями
Гузель Яхина, писательница, в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что соблюдает самоизоляцию и уже успела наладить общение с друзьями из разных стран.
Она сообщила, что строго соблюдает режим самоизоляции. Выходит только вынести мусор. И общения в ее жизни стала гораздо больше.
«Я за последние пару недель пообщалась практически со всеми своими друзьями, бывшими коллегами, с переводчиками и издателями, с просто близкими мне людьми в очень разных странах», — поделилась Яхина.
По ее словам, пандемия укрепила ее дружбу и ее семейные связи.