Писательница рассказала, как коронавирус помог ей наладить отношения с друзьями

Она сообщила, что строго соблюдает режим самоизоляции. Выходит только вынести мусор. И общения в ее жизни стала гораздо больше.

«Я за последние пару недель пообщалась практически со всеми своими друзьями, бывшими коллегами, с переводчиками и издателями, с просто близкими мне людьми в очень разных странах», — поделилась Яхина.

По ее словам, пандемия укрепила ее дружбу и ее семейные связи.