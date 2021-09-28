Писательница Маринина анонсировала новый сезон сериала «Каменская»

Популярный отечественный сериал «Каменская» получит продолжение. Информации о дате выхода нового сезона пока нет, однако сценарий уже готов. Об этом сайту News.ru рассказала писательница Александра Маринина, которая пишет детективы о приключениях подполковника Анастасии Каменской.

«Сериал с участием моих героев планируется. Даты нет, пока только написан сценарий. Ждем», — поделилась Маринина на книжной ярмарке в Москве после презентации нового детектива «Отдаленные последствия». В этом произведении также фигурирует Каменская.

Снятый по мотивам книг писательницы сериал «Каменская» вышел более 20 лет назад. Он завоевал большую популярность зрителей. Главную роль в фильме исполнила актриса Елена Яковлева. Его показывали несколько телеканалов на протяжении 11 лет.

В марте 2021 года один из сервисов аудиокниг составил рейтинг любимых соотечественниками российских писательниц. Маринина заняла в списке второе место. На первой позиции оказалась Светлана Мартынчик, которая пишет под псевдонимом Макс Фрай. Третье место у Гузель Яхиной. Замкнули пятерку Дина Рубина и Дарья Донцова.