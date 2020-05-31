Писательница из Подмосковья вырастила цветы в подарок Луховицкой ЦРБ

Писательница Любовь Кушнир живет в Луховицах и выращивает цветы в своем небольшом саду. Она решила порадовать врачей местной больницы и преподнесла им в подарок рассаду.

Кушнир мечтала о собственном саде с цветами много лет. Осуществить желание у нее получилось 13 лет назад, когда она вместе с супругом приобрела дом с участком 32 сотки в деревне Аксеново.

«Идея во мне жила очень давно, можно сказать, всю жизнь. Я мечтала, если когда-нибудь у меня будет хоть крошечный кусочек земли, ну хоть 10 квадратных метров, я высажу цветы и розы», — рассказала «360» писательница.

Когда появился свой дом, Кушнир еще не разбиралась в цветоводстве. Женщине пришлось все узнавать из книг, журналов и энциклопедий. Она отметила, что продолжает учиться до сих пор, покупая все новые издания.

«Всю зиму я посвящала тому, что я училась. Начиналась весна, и я начинала претворять вот это в жизнь», — поделилась Кушнир.

Очень часто писательница раздает свою рассаду, чтобы цветы могли радовать глаз кого-то еще. В очередной раз Кушнир преподнесла свои цветы в подарок сотрудникам Луховицкой ЦРБ.

«Мы ей искренне благодарны за то, что она принимает участие в облагораживании, в создании атмосферы уюта на территории нашего больничного городка», — сказала главная медсестра Луховицкой ЦРБ Валентина Бурмисторова.

Кушнир занимается не только садоводством, но и пишет книги. Она уже стала автором одного издания рассказов о своей жизни. Теперь писательница мечтает запустить в тираж книгу «Сад мечты». В этой работе она соберет статьи как для начинающих, так и для действующих садоводов.