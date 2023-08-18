18 августа 2023, 21:23
Писательница Горалик попала в список иноагентов
Минюст России внес в реестр иноагентов писательницу Горалик и еще 6 физлиц
Минюст России обновил список иноагентов — в него внесли семь физических лиц. По решению ведомства в реестр в том числе добавили украино-израильскую писательницу и журналистку Линор Горалик*.
В списке иностранных агентов оказались экономист Андрей Илларионов*, политолог Андрей Пионтковский*, активистка Саргылана Кондакова*, правозащитник Сергей Кривенко* и еще несколько человек. Ведомство не обновляло список иноагентов с конца июля текущего года.
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Ранее в список иностранных агентов также попал солист российской группы «Би‐2» Егор Бортник*. По данным ведомства, музыкант неоднократно выступал против специальной военной операции на Украине и негативно высказывался в отношении России и ее граждан.
Также Минюст России внес в реестр доцента МГУ Михаила Лобанова*
*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов в России.
Россия
Иноагенты
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