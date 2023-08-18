Общество 18 августа 2023, 21:23 Писательница Горалик попала в список иноагентов Минюст России внес в реестр иноагентов писательницу Горалик и еще 6 физлиц РИА «Новости»

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Минюст России обновил список иноагентов — в него внесли семь физических лиц. По решению ведомства в реестр в том числе добавили украино-израильскую писательницу и журналистку Линор Горалик*.

В списке иностранных агентов оказались экономист Андрей Илларионов*, политолог Андрей Пионтковский*, активистка Саргылана Кондакова*, правозащитник Сергей Кривенко* и еще несколько человек. Ведомство не обновляло список иноагентов с конца июля текущего года.

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Ранее в список иностранных агентов также попал солист российской группы «Би‐2» Егор Бортник*. По данным ведомства, музыкант неоднократно выступал против специальной военной операции на Украине и негативно высказывался в отношении России и ее граждан.

Также Минюст России внес в реестр доцента МГУ Михаила Лобанова*

*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов в России.