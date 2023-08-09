09 августа 2023, 13:09
Писательница Джоан Роулинг покинула рейтинг самых издаваемых авторов в России
Британская писательница Джоан Роулинг, наиболее известная как автор серии книг о Гарри Поттере, покинула рейтинг самых издаваемых авторов в России в сегменте детской литературы. Об этом сообщил ТАСС.
Отмечается, что первую строчку рейтинга занял Корней Чуковский, в первой половине 2023 года в России выпустили 61 издание его книг. На втором месте расположился Александр Пушкин, на третьем — Елена Ульева.
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Как сообщила«Национальная служба новостей», Роулинг возглавляла рейтинг в первом полугодии прошлого года.
Джоан Роулинг
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