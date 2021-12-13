Писателям в России раздадут резиденции

Фонд поддержки литераторов появится в России. Проект президентского указа о создании фонда подготавливает Минцифры. Ведомства станет учредителем организации.

Согласно пояснительной записке, фонду передадут федеральное имущество, которое раньше принадлежало Союзу писателей СССР и советскому Литературному фонду. На базе этих зданий и сооружений будут открыты писательские резиденции, уточнила «Парламентская газета».

«В собственность Российской Федерации перешло значительное количество объектов недвижимого имущества, ранее принадлежавшего Литературному фонду СССР, в том числе объекты, расположенные в городке писателей Переделкино, поселке Комарово Ленинградской области и другие», — заявили в пресс-службе Минцифры.

В проекте отмечается, что фонд создается для содействия деятельности литераторов. Для их творческой работы будут обеспечены необходимые условия. Писательские резиденции появятся в разных регионах страны.

Сейчас проект находится на стадии общественных обсуждений. Она завершится 13 декабря.