Писателя-сатирика Анатолия Трушкина проводили в последний путь

Прощание с писателем Анатолием Трушкиным прошло в храме Всемилостивого Спаса в московском районе Митино. Он умер от COVID-19 9 июня на 79-м году жизни.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента, в храм попрощаться с Трушкиным пришли его друзья и коллеги. Среди них были музыкант Юрий Лоза, художник Никас Сафронов и другие.

Трушкин боролся с тяжелыми последствиями заражения коронавирусом последний месяц своей жизни. Сначала его положили в реанимацию, но потом писателю стало лучше и его перевели в обычную палату. Через какое-то время Трушкину резко стало хуже — он снова попал в ОРИТ и уже не смог выкарабкаться.

Артистка эстрады Клара Новикова рассказала «360», что разговаривала с Трушкиным за несколько дней до его смерти. Писатель шутил и говорил, что его должны выписать через несколько дней. Он попросил Новикову беречь себя, так как болезнь очень тяжелая. Новикова назвала Трушкина тонким и чутким писателем.

Артист Владимир Винокур отозвался о покойном как о «суперталантливом и гениальном мужике».