Писателя Молчанова обвинили в завышении статистики своего подкаста

Писателя и сценариста Александра Молчанова, ведущего подкаста «Сценарная мастерская», заподозрили в накрутке прослушиваний. По его словам, выпуски набирают по несколько миллионов прослушиваний, однако при проверке данных в открытом доступе оказалось, что их чуть больше сотни, утверждают авторы расследования.

Подозрения в том, что Молчанов значительно завышает статистку, выдвинули авторы Роdсаsts.ru. Они решили выяснить, почему «Сценарной мастерской» нет в топе приложений, хотя его автор утверждает о миллионных прослушиваниях, и вообще об этом подкасте практически нет информации в медийном пространстве.

В видео «Практическая магия/как угомонить хейтеров?» Молчанов заявлял, что формат «Практическая магия», который выходит в основном виде подкаста «Сценарная мастерская», очень успешен.

«Этот формат неплохо зашел на iTunes, у нас есть уже несколько миллионов прослушиваний первых двух выпусков», — утверждал он.

Однако проверка Роdсаsts.ru показала другое. Авторы материала уточнили, что подкаст Молчанова есть на SoundCloud, где можно легко проверить статистику каждого эпизода. И ни один из первых пяти выпусков в этом формате не собрал больше 700 прослушиваний.

При этом сам Молчанов такое расхождение в цифрах комментировать не стал.

«Не знаю даже, что и сказать вам на это. Подкаст выходит ежедневно в течение шести лет. Рекламный бюджет от 200 до 350 тысяч рублей в месяц. Секрет очень прост», — привели его слова в расследовании.

Но, как уточнили в Роdсаsts.ru, в подкасте Молчанова нет рекламы. Авторы расследования считают, что заработок мужчине приносит не подкаст, а продажа разных курсов и книг.

Например, курс «Сценарий полнометражного фильма» стоит 70 тысяч рублей, а книга с тренингами — 400 рублей. Издание обратило внимание, что раскрутка этих продуктов может происходить с помощью рассказов о миллионных прослушиваниях.