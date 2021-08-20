Известного писателя-фантаста Игоря Чичилина нашли мертвым в собственной квартире. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник. Предварительной причиной смерти назвали сердечно-сосудистую недостаточность.

Журналисты выяснила, что писателя нашла его тетя. Она несколько дней не могла дозвониться до племянника и пришла его проведать. Зайдя в квартиру она обнаружила Чичилина без сознания в одной из комнат. Женщина вызвала скорую, но прибывшие медики констатировали смерть 55-летнего прозаика.

Игорь Чичилин по образованию инженер, закончил Московский инженерно-физический институт, но литературным творчеством увлекался с детства.