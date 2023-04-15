Общество 15 апреля 2023, 13:16 Писателя Багирова похоронили на родине матери Писателя Эдуарда Багирова похоронили в деревне Горицы Нижегородской области РИА «Новости»

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Писателя Эдуарда Багирова похоронили в Нижегородской области. Церемония погребения прошла в деревне Горицы — на родине его матери. Об этом ТАСС сообщили в администрации Навашинского городского округа.

Багиров ушел из жизни 12 апреля в возрасте 47 лет. Об этом сообщала в Telegram главред RT Маргарита Симоньян. Подробностей она не привела.

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Широкую известность Багирову принес роман «Гастарбайтер». Произведение вышло в свет в 2007 году. По словам писателя, оно было во многом автобиографическим.

Позже Багиров выпустил книги «Любовники» и «Идеалист». В последнее время он вел авторскую программу «Багиров против» на радио Sputnik.

Точные причины смерти публициста не озвучивали. Известно, что перед уходом из жизни его госпитализировали и он якобы неделю провел в коме. Такие данные распространил ряд СМИ, но официально его близкие и коллеги это не подтверждали.