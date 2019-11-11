Писатели России поддержали Гусейнова после его слов о «клоачном» русском языке

В ассоциации заметили, что вынуждение к покаянию «самых ярких, талантливых, независимых» должно было остаться в советском прошлом.

«И тут мы ошиблись вновь. <…> Какими станут 20-е годы нынешнего века, зависит от нас, в том числе и от нашей готовности отстаивать право ученого на свободное высказывание», — подчеркнули в «Свободном слове».

Писатели обратили внимание на то, что «завтрашний день перестанет отличаться от позавчерашнего», если главные вузы страны прекратят предоставлять подобное право как своим преподавателям, так и студентам.

«Люди не умеют читать». Гасанов не понял, зачем извиняться за «клоачный русский язык» Подробнее

Заявление подписали свыше 100 человек. Среди них оказались поэт Лев Рубинштейн, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Денис Драгунский, журналисты, переводчики и другие неравнодушные к произошедшему люди.

Скандал разразился вокруг записи Гусейнова в Facebook, в которой он подчеркнул, что вся страна сейчас говорит и пишет на «убогом, клоачном русском». После этого комиссия ученого совета ВШЭ рекомендовала преподавателю извиниться и заметила, что его позиция нанесла «ущерб деловой репутации университета».