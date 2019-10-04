Писатели и актеры вспомнили любимых учителей

Евгений Водолазкин

Для Водолазкина учитель с большой буквы — Дмитрий Лихачев. Без него жизнь писателя сложилась бы по-другому, уверен он. И это Водолазкин считает огромной заслугой.

Писатель встречался с Лихачевым два раза в неделю в Пушкинском Доме на протяжении 15 лет. Педагог никогда не поучал, но наставлял, учил быть лучше на своем же примере — свои поведением, манерой держаться, поступками.

Эдита Пьеха

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Пьеха хорошо запомнила свою первую учительницу, которая в Польше преподавала польскую литературу. Именно по ее стопам пошла будущая певица и окончила педагогический лицей с отличием. Педагог так и не вышла замуж, она любила только своих учеников, отметила музыкальная исполнительница.

«Свою жизнь она закончила в монастыре, потому что была человеком, верующим в Бога. Когда она уходила туда, весь городок ее провожал. Она была почти святая», — рассказала Пьеха.

Она назвала учительницу хорошим, скромным и чудесным человеком.

Билли Новик

Музыкант вспомнил учительницу по математике Нелли Матюшину. Она была очень строгой, поэтому все ее не любили. Но именно она направляла в жизни Новика, а еще посоветовала ему «вырваться из школы и перевестись в другую». Только спустя годы музыкант понял, что настоящая любовь Матюшиной к учащимся проявлялась в ответственности за них, а не просто в симпатии — нравится или не нравится.

А в медицинском институте Новик любил преподавателя по патологической анатомии — Илью Соболева.

«Он был настолько колоритным, харизматичным и крутым мужиком, что я полюбил этот предмет и стал врачом-патологоанатомом», — рассказал Новик.

Анастасия Мельникова

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Ей запомнилась учительница первого класса Галина Георгиевна. Мельникова познакомилась с педагогом в сложный для любого ребенка период — адаптации к школе, отметила она. Благодаря учительнице переход из детского садика в учебное заведение оказался незаметным и безболезненным.

День учителя ежегодно отмечается 5 октября.