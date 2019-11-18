Писатель Игорь Сахновский скончался в Екатеринбурге

РИА ФАН напомнило, что известность писателю принес его дебютный роман «Насущные нужды умерших», который был опубликован в журнале «Новый мир» в 1999 году. Позднее появились и другие работы Сахновского, в частности «Быть может», «Заговор ангелов» и «Человек, который знал все».

По данным информагентства, Сахновский входил в Союз писателей России. Его книги выпускались не только в РФ, но и за границей (Нидерланды, Великобритания, Франция и Германия).